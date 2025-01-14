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富強鑫滿手單 營收可期

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

塑膠射出成型機製造龍頭富強鑫（6603）接單傳捷報，目前在手訂單較去年第3季底增加33%，訂單能見度已達今年第2季，加上印度廠和寧波灣新廠產能提升，為上半年營運添柴火。

富強鑫表示，內部團隊在去年第4季期間，陸續參展中國大陸深圳DMP大灣區工博會、印尼國際橡塑膠和包裝、印刷機械暨材料展、墨西哥塑膠工業展等，挾著展會高人氣與產官學能量，合計拿下超過50台來自不同產業客戶的合作訂單。

在積極擴大市場接單力道下，上季的接單金額表現改寫新高紀錄，截至去年12月底的在手訂單金額較去年第3季底增加33%，訂單能見度已達今年第2季，可望進一步推升今年營運增長。

在此同時，印度廠已成功打進國際知名汽車零組件、民用精品和運動等產業，對於大型雙色機等設備需求大幅增加，加上大陸寧波灣的新廠已於去年10月正式啟用，產能正逐步爬升，將助力富強鑫獲利表現。

根據國外研究機構Research Nester研究報告指出，2024年製造業中的人工智慧市場規模估計為55.8億美元，預期將以年複合成長率超過43.6%的速度快速成長，至2036年將突破4,571億美元。

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