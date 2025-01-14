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綠界賣精誠金融科技持股

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
綠界科技。圖／綠界科技提供
綠界科技。圖／綠界科技提供

綠界科技（6763）昨（14）日公告，董事會決議處分精誠金融科技公司股票共900張，交易對象為元大證券、富邦證券，每股交易價格為80元，交易總金額約7,200萬元，處分利益約2,463萬元，以綠界股本1.84億元計算，約當貢獻每股純益1.3元。

綠界指出，本次處分精誠金融科技股權，主要基於公司內部財務規劃，經董事會決議通過後執行，處分後，綠界仍持有精誠金融科技約5,998張股票，持股比重約27.3%。

據悉，綠界2022年以每股50元、總金額2.99億元入股精誠旗下精誠金融科技前身嘉利科技，取得該公司30%股權，成為大股東之一。

業界人士分析，綠界本次處分精誠金融科技股權後，持股比重仍達27%以上。

精誠 金融科技

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