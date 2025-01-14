綠界賣精誠金融科技持股
綠界科技（6763）昨（14）日公告，董事會決議處分精誠金融科技公司股票共900張，交易對象為元大證券、富邦證券，每股交易價格為80元，交易總金額約7,200萬元，處分利益約2,463萬元，以綠界股本1.84億元計算，約當貢獻每股純益1.3元。
綠界指出，本次處分精誠金融科技股權，主要基於公司內部財務規劃，經董事會決議通過後執行，處分後，綠界仍持有精誠金融科技約5,998張股票，持股比重約27.3%。
據悉，綠界2022年以每股50元、總金額2.99億元入股精誠旗下精誠金融科技前身嘉利科技，取得該公司30%股權，成為大股東之一。
業界人士分析，綠界本次處分精誠金融科技股權後，持股比重仍達27%以上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言