光明砸1.02億元買廣達股票 達實收資本額20%

絲織廠光明（4420）14日公告取得廣達（2382）普通股股票達實收資本額20%。光明自去年7月18日至1月14日，以每股275.39元，買進廣達370張，共計砸下1.02億元。取得有價證券目的為理財投資。

此次砸下1.02億元買進370張廣達股票，由於光明資本額僅4.04億元，已達公司實收資本額20%。

光明為宜進集團成員，近年紡織本業低迷，公司積極跨足不動產相關業務，另也投資股票，以利優化財務表現。光明在結束織造事業部業務後，專注於加工絲的生產及銷售。光明龜山廠人造纖維加工絲的機台數目前有19台，平均月產量1,211噸。

光明表示，近年來因越南及東南亞國家，大量投入紡織業行列，造成紡織業產能過剩、競價激烈、獲利微薄等情形，嚴重衝擊台灣紡織業出口動能。公司因此重新規劃，擬定產業垂直轉型計畫與上游公司進行策略聯盟，增加功能性加工絲與環保加工絲，在組織營運的結構上，發揮上中下游的垂直整合。

光明去年前三季營收5.95億元，年增26.6%，稅後純益2.16億元，每股純益5.35元，較去年同期虧轉盈。光明董事會去年底並通過授權董事長處分台北市南港區不動產，並已簽訂買賣契約，將位於台北市南港區成功路一段的土地與建物，以4.45億元出售予嘉澤端子，處分利益達1.92億元，處分目的為充實營運資金。