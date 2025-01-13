能率亞洲衝刺IP業務

能率亞洲（7777）看好二次元IP市場前景，昨（13）日宣布攜手IP業者智寶國際搶攻市場。智寶國際預計今年登錄興櫃，目標明年轉上市櫃。

由於台灣一直以來與日本文化業者合作相當密切，台灣人對日本知名動漫與遊戲也相當熟悉並喜愛，目前在台灣市場也醞釀出多家以IP為主的公司，智寶國際就是其中之一，其IP涵蓋範圍包括中國大陸。

據悉，能率亞洲去年已率先投資智寶國際，目前約持股4.22%，若加上母公司能率集團另一基金，則共持有7.4%股權。目前智寶國際手握超過100個IP，分為自行開發或代理發行的動漫IP，包括軒轅劍-蒼之曜、幻想三國誌、金肉人、奇奇貓等知名動畫IP，以及卡娜赫拉手遊、閃之軌跡等遊戲IP。