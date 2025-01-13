91APP買回庫藏 最高斥資3.2億
91APP*-KY（6741）近期股價疲軟，昨（13）日董事會通過今天起自集中市場買回上限2,500張自家股票，每股買回區間價為57元到129元，以買回區間價最高價129元計算，若2,500張全數買足，將斥資3.225億元。
91APP表示，此次買回自家股票，將用於轉讓給員工。91APP昨日下跌2.1元，收78.3元，相較於去年12月中旬的92.3元相對高點下跌逾15%。
91APP近年積極推動OMO（線上整合線下）與品牌直接銷售客戶（D2C），2024年12月營收1.57億元，年增21.6%，站上1.5億元，並為同期新高；去年第4季營收4.81億元，年增15%；2024全年營收16.1億元，年增16.5%。
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