91APP營收／去年12月1.57億元 全年16.19億元創新高

電商SaaS軟體服務也者91APP*-KY（6741）公布2024年12月營業收入1.57億元，年增21.6%，營運成長動能強勁，創下2024年最高營收成長率，單月同期新高。2024年全年營收續創歷史新高，累計1月至12月合併營收新台幣16.19億元，再攀高峰，年增16.56%，年營收規模持續擴大向上成長。

D2C實體電商持續深化，91APP電子商務解決方案與數位行銷解決方案協助客戶綜效齊發，反映91APP營運正面表現，12月營運成長動能續強，2024年全年營收站上歷年新高，交出亮眼成績單。91APP專注深耕D2C模式發展，協助客戶成功，全年營收成長率與增速已優於整體零售與電商產業表現，更突顯91APP具強勁營運動能與領先市場的競爭優勢。據經濟部資料顯示，電商已成為台灣零售產業最大通路，其中主要成長動能更來自於D2C實體電商，占比逾超過台灣整體電商的三成以上，現今更持續向上。

展望2025年，91APP以電子商務解決方案與數位行銷解決方案持續協助中大型實體零售品牌及通路客戶，快速切入D2C實體電商市場，聚焦四大營運重點：第一、持續拓展零售AI的賦能與應用，將著眼於D2C相關產品服務發展之中；第二、放大數位廣告市場與RMN3.0的投資與推動，今年預計與更多重要合作夥伴強強聯手；第三、積極招募與培育專業工作者，AI已是91APP專業工作者的標配，期望人才匯聚及善用AI協作分工來提升91APP產值與效能；第四、關注永續發展，除了持續強化公司治理與各項永續發展目標、發布永續報告書，並將透過91APP基金會邀集同仁共同參與社會關懷等計畫，落實企業社會責任。