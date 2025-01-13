長佳智能宣布14日起買4000張庫藏股 對營運發展有信心

長佳智能（6841）13日宣布，董事會決議實施庫藏股買回自家股票4000張，買回區間價格訂在60元至111元間，預計自114年1月14日起至114年3月13日止實施庫藏股。

董事長陳明豐表示，公司在研發和核心業務發展方面正按照原定計劃積極推進，其進展和成果也完全符合公司的既定目標。這次實施庫藏股除了展現公司對於營運發展充滿信心外，同時更有助於維護公司的信用及其全體股東的權益。

長佳智能2024年全年營收達3.45億元，較2023年成長270%，創下歷年營收新高。長佳智能表示，目前公司已取得43張國內外醫材許可，其中包括12張美國FDA、16張台灣TFDA、5張泰國、5張馬來西亞、4張越南及1張新加坡的上市許可，看好2025年營運，業績將會持續成長。

除了43張醫療人工智能產品外，長佳智能最近也推出了｢兒童生長評估系統」與｢智能化健檢排程系統」，｢兒童生長評估系統」整合了骨齡、身高、體重、BMI等多維數據，以時間趨勢做成對兒童成長的追蹤與監控報告，提早發現兒童是否有發育遲緩或發育過早現象，幫助醫師或家長發現潛在的生長異常，盡早做出處置。「智能化健檢排程系統」運用基因演算法與模擬退火演算法，結合人工智能技術，僅需10秒就能重排健檢行程，透過手機快速通知受檢者健檢流程與項目，減少客戶平均等待時間可達31%。

長佳智能在2025年會繼續推出多項醫療AI產品，並計畫加強在東南亞市場的推廣，同時深化與台灣本地醫療院所的合作關係，為全球醫療健康產業帶來更多智能解決方案，並將持續推動台灣醫療體系的數位轉型，協助醫療院所提升診療精準度和患者滿意度。