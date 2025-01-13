快訊

中職／陳詩媛退隊發文感謝 王齊麟卻挖藏頭詩「沒自願離隊」掀議

台積電高雄第4、5廠擴建環評未過 補正說明後將再闖關

沒有保障的焚城？洛杉磯大火的住宅「拒保困境」

長佳智能啟動庫藏股 以每股60~111元預計買回4000張

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

長佳智能（6841）13日董事會通過將買回庫藏股，以總金額9.37億元為上限，預計買回張數4000張，買回區間價格為60~111元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

常佳智能公告，為維護公司信用及股東權益將買回公司股份，預計實施第一次庫藏股買回，預定買回期間自1月14日至3月13日，預定買回股份占公司已發行股份總數4.11%，買回方式為自集中交易市場買回。

長佳智能為AI醫療股，主要業務包含，醫療大數據、醫療AI人工智慧及雲端生醫平台的應用解決方案，去年6月股價曾大漲一波，不過，在半年報出爐後，股價自8月開始一路探底，創掛牌以來新低。

不過，公司去年底傳出利多，公司宣布，其「腦中線偏移檢測系統」取得美國食品藥物管理局（FDA）醫材許可，這項檢測系統採用深度學習演算法，自動分析成人無顯影頭部電腦斷層掃描影像，可判別腦中線偏移（Midline Shift, MLS）特徵，向PACS/RIS工作站快速發出警報，讓臨床醫護人員得以及時介入治療，提升醫療品質。

長佳智能已取得42張國內外醫材許可，其中包括12張美國FDA、15張台灣衛福部食藥署（TFDA）、五張泰國、五張馬來西亞、四張越南及一張新加坡的上市許可。

FDA 美國

延伸閱讀

91APP將買回2,500張庫藏股轉讓員工

《勝利女神：妮姬》揭「瑪娜」立繪、蹲姿、Live2D展示！

準備瘋狂交火？《勝利女神：妮姬》拉毗：小紅帽ASMR「晚安，謝謝」1/15釋出

大同要「發股利」買庫藏股

相關新聞

新特將以150元登興櫃 高雄橋頭園區新廠辦年底前落成

矽創（8016）旗下探針卡測試設計製造廠商新特（7815）將於15日正式以每股 150 元登錄興櫃，由兆豐證券擔任主辦券...

流感估春節期間達高峰 高端疫苗拉出第三根漲停

疾管署示警，農曆春節期間流感疫情將達到高峰，每周就診人次恐突破15萬，相關防疫股中以高端疫苗（6547）表現最為強勢，1...

信驊早盤急挫！大摩開年度第一槍 大砍目標價32%

股王信驊（5274）於13日早盤（截至上午10點半）開低走低，盤中一度下殺4%、大跌135元，其中摩根士丹利證券（大摩）...

響應亞洲資產管理中心政策 資本市場注入創新動能

櫃買中心(Taipei Exchange)以實際行動響應金管會打造我國成為亞洲資產管理中心政策，成功推動上櫃外幣加掛ET...

朋億、銳澤接單紅不讓

半導體業者擴產動能強勁，推升化學及氣體等廠務工程廠朋億*（6613）及其子公司銳澤接單紅不讓，今年營運看俏。

五福營收 挑戰最強Q1

五福樂觀看今年，搶才拚業績。五福旅行社（2745）對於2025年出境旅遊市場抱持謹慎樂觀，過去一年已多次對於表現績優同仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。