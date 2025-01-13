長佳智能啟動庫藏股 以每股60~111元預計買回4000張

長佳智能（6841）13日董事會通過將買回庫藏股，以總金額9.37億元為上限，預計買回張數4000張，買回區間價格為60~111元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

常佳智能公告，為維護公司信用及股東權益將買回公司股份，預計實施第一次庫藏股買回，預定買回期間自1月14日至3月13日，預定買回股份占公司已發行股份總數4.11%，買回方式為自集中交易市場買回。

長佳智能為AI醫療股，主要業務包含，醫療大數據、醫療AI人工智慧及雲端生醫平台的應用解決方案，去年6月股價曾大漲一波，不過，在半年報出爐後，股價自8月開始一路探底，創掛牌以來新低。

不過，公司去年底傳出利多，公司宣布，其「腦中線偏移檢測系統」取得美國食品藥物管理局（FDA）醫材許可，這項檢測系統採用深度學習演算法，自動分析成人無顯影頭部電腦斷層掃描影像，可判別腦中線偏移（Midline Shift, MLS）特徵，向PACS/RIS工作站快速發出警報，讓臨床醫護人員得以及時介入治療，提升醫療品質。

長佳智能已取得42張國內外醫材許可，其中包括12張美國FDA、15張台灣衛福部食藥署（TFDA）、五張泰國、五張馬來西亞、四張越南及一張新加坡的上市許可。