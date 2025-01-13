興櫃第三高價股新應材1月17日上櫃 中籤率1.39%、可望賺14萬

興櫃第三高價股新應材預計1月17日掛牌上櫃，承銷價480元， 股票公開申購吸引逾13萬人參與，13日抽籤結果出爐，中籤率1.39%，若以興櫃收盤價622元計算， 中籤的投資人可望賺進14.2萬元，報酬率29.58%。

新應材上櫃前公開申購13日抽籤，承銷張數1,851 張，總合格件13萬3,159件，承銷價480元，中籤率1.39%，預計1月17日掛牌上櫃。

新應材原為面板光阻材料供應商，近年成功轉型跨入半導體特化材料領域，目前資本額為8.22億元，主力產品為半導體先進製程光阻周邊的表面改質劑（Rinse），是攸關半導體黃光微影製程良率的關鍵材料。

新應材主要從事特用化學材料研發、生產及銷售，2023年度合併營收23.64億元，稅後純益3.18億元，EPS為3.91元；2024年累計前3季合併營收24.06億元，稅後純益5.24億元，已賺贏2023年全年3.18億元獲利，且超越2022年稅後純益4.03億元的歷史新高，EPS為6.39元。

新應材去年營收23.64億元，年增40.5%，去年全年營收及獲利將創下歷水新高；展望今年，預估面板材料營收將小幅衰退，但半導體產材料市場預料可成長近3成。