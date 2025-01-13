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91APP將買回2,500張庫藏股轉讓員工

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

91APP*-KY（6741）13日董事會通過將自集中市場買回股票、轉讓給員工，將自1月14日起到3月13日間，以57.0元到129.0元間買回2,500張股票，上限為26億5,850萬4,194元。

91APP曾在2022年5月4日到7月1日間，買回2,500張，此為第二次買回公司股權。91APP表示，主要為激勵員工及提升員工向心力，依據相關辦法，辦理第二次買回股份轉讓予員工，買回 2,500張占公司股權2.07%，若買回價格低於下限將繼續買回股權。

91APP近幾年積極推動OMO（線上整合線下）與品牌直接銷售客戶（D2C），2024年12月營收1.57億元，年增21.6%，站上1.5億元並為同期新高，第4季營收4.81億元，年增15%，2024全年營收16.1億元，年增16.5%。

APP 營收

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