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新特將以150元登興櫃 高雄橋頭園區新廠辦年底前落成

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
新特將以150元登興櫃，圖左為新特董事長陳儒宏，右為總經理李宗潤。圖／公司提供
新特將以150元登興櫃，圖左為新特董事長陳儒宏，右為總經理李宗潤。圖／公司提供

矽創（8016）旗下探針卡測試設計製造廠商新特（7815）將於15日正式以每股 150 元登錄興櫃，由兆豐證券擔任主辦券商，新特13日召開興櫃前法人說明會。依據說明，公司看好車用顯示器帶動探針卡需求，在高雄橋頭園區的新廠辦預計於 2025 年年底前落成，高雄橋頭新廠預估2026年中期量產，積極布局垂直式探針卡新品。

新特致力於探針卡的研發、設計與銷售，產品廣泛應用於顯示器驅動晶片的測試，涵蓋車用顯示器、穿戴式裝置、智慧手機、虛擬實境設備及電視等多元領域。憑藉卓越的技術實力與豐富經驗，新特為客戶提供高速、高頻及高密度引腳測試的解決方案。在車用電子領域，為應對比工業及消費性用途更為嚴苛的測試需求，新特設計的探針卡可在 −40°C 至 150°C 的極端溫度範圍內運行，完全滿足車用規格晶片於極端條件下的可靠性測試需求。

隨著高效能運算、車用電子及物聯網（AIoT）等高階應用的快速發展，晶片測試的複雜度不斷提升，為提供高速與高頻測試的解決方案，新特的垂直探針卡已進入量產測試階段。此外，公司在高雄橋頭園區的新廠辦預計於 2025 年年底前落成，屆時產能將大幅擴增。

新特自結2024年全年合併營收新台幣8.64億元，大幅年增42.64%，創歷年新高。新特2024年前11月自結稅後純益1.52億元，每股稅後純益4.98元。

晶片 興櫃 顯示器

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