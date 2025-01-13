流感估春節期間達高峰 高端疫苗拉出第三根漲停

疾管署示警，農曆春節期間流感疫情將達到高峰，每周就診人次恐突破15萬，相關防疫股中以高端疫苗（6547）表現最為強勢，13日再度攻上漲停鎖死，為第三根漲停板，熱映（3373）盤中漲幅逾6%，國光生（4142）漲幅逾2%，並衝進成交量前三名，恆大（1325）、毛寶（1732）漲逾1%。

疾管署近日公布2025年第1周出現類流感門急診就診約12.7萬人次，新增43例流感重症與6例流感死亡，而自去年10月起截至今年1月6日共累計412例流感重症、死亡病例累積91例，死亡數為近10個流感季同期最高。確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

疾管署示警，農曆春節期間流感疫情將達到高峰，每周就診人次恐突破15萬，呼籲民眾應盡速施打流感疫苗。流感疫情大流行帶動防疫類股走強，高端疫苗再衝漲停至49.3元，一口氣站上年線，熱映盤中漲幅逾6%，國光生漲幅逾2%，並爆出6萬張大量。

疾管署提供的公費疫苗中，有4種廠牌，採購量及比例分別為：國光生物科技股份有限公司349萬3,450劑（占50%）、賽諾菲股份有限公司192萬1,400劑（占27.5%）、台灣東洋藥品工業股份有限公司（4105）86萬4,630劑（占12.4%）、高端疫苗生物製劑股份有限公司70萬7,420劑（占10.1%）。

高端疫苗取得韓國疫苗大廠GC Pharma授權之四價季節流感疫苗，並進行原液分裝充填，生產自有品牌。

國光生日前宣布，已接獲賽諾菲藥廠產能擴大需求通知，今年將重點放在產線效率提升及資源整合，預估2026年達到產能倍增目標。針對南半球流感布局，國光生技流感疫苗藥證已接獲巴西今年6月查廠通知，預計2026年底可取得藥證在南半球上市，搶攻巴西1.1億流感疫苗人口接種需求。