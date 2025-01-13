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信驊早盤急挫！大摩開年度第一槍 大砍目標價32%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
信驊科技董事長林鴻明。圖／高市經發局提供
信驊科技董事長林鴻明。圖／高市經發局提供

股王信驊（5274）於13日早盤（截至上午10點半）開低走低，盤中一度下殺4%、大跌135元，其中摩根士丹利證券（大摩）出具最新個股報告，首開新年度第一槍，雖維持信驊「中立」評級，但將目標價由4,765元大幅下調至3,600元，調幅32.3%。

大摩科技產業分析師顏志天分析，目前信驊的主要不確定性仍集中在輝達（NVIDIA）GB200的量產時間及GB300遠端伺服器管理晶片（BMC）的增長動能，雖然長線而言，仍對信驊的長期的業務發展前景保持信心，但短期內盈利下調可能對股價造成壓力，因此採取觀望立場，給予「中立」評級，將目標價由4,765元下調至3,600元。

顏志天指出，信驊2025年首季營收指引約為新台幣17-18億元，而相關BMC銷售可能季減約17%，雖然下滑可能受到季節性因素影響，但仍低於市場預期的季減5%，略顯失望。至於毛利率方面，信驊則預計將維持在約63-65% 的範圍內。

至於庫存方面，顏志天補充，信驊對於庫存過剩的問題並不擔憂，其中信驊指出2024年出貨約200萬個AI專用BMC（包括 80-90萬個DPU），以及1,100萬個一般伺服器BMC。而目前僅觀察到一位客戶在建立庫存，因此不會對整體業務構成威脅。

另外，針對Mini BMC，預期2025年的增長將趨於適中。同時，對於未來AI的強勁需求仍保持樂觀看法，動能也將延續至2025年。不過顏志天指出，但信驊並未提供全年BMC出貨量和增長目標的具體數據，仍值得留意。

信驊 大摩

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