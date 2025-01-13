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響應亞洲資產管理中心政策 資本市場注入創新動能

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心(Taipei Exchange)以實際行動響應金管會打造我國成為亞洲資產管理中心政策，成功推動上櫃外幣加掛ETF，實踐彭主委「留財為主，引資為輔」的政策理念，協助投信事業擴大資產管理規模，及滿足投資人外幣資產配置需求，並吸引海外資金投入現已為亞太地區第一的債券ETF市場。在櫃買市場現有上櫃ETF良好運作的基礎上，於1月10日推出由國泰投信發行之首檔可以美元於初級市場進行申購或買回，及於次級市場買賣之美元加掛ETF商品，為我國資本市場注入更多元、創新的動能。

櫃買中心開放投信得為其新募集或已上櫃屬被動式且全部為國外股票或債券之ETF申請外幣（美元或人民幣）加掛ETF上櫃買賣。開放前上櫃ETF均以新台幣計價，本次「國泰20年美債+櫃U」上櫃後，尚有94檔可申請外幣加掛ETF上櫃買賣，投信如欲申請加掛，應向金管會申請修正信託契約及公開說明書，得不召開受益人會議，逕洽律師出具對受益人權益無重大影響之意見書，修改信託契約，並由金管會洽經中央銀行同意後核准，即可向櫃買中心申請上櫃買賣。

證券業擔任上櫃外幣加掛ETF的流動量提供者或參與證券商前，除取得櫃買中心資格許可函外，應向央行申請許可或函報備查。外幣加掛ETF亦有計算淨值，投資人買賣前除應先行瞭解ETF商品特性及投資目標外，亦應留意外幣加掛ETF之折溢價資訊。

ETF 櫃買中心

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