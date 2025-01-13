五福營收 挑戰最強Q1

五福樂觀看今年，搶才拚業績。五福旅行社（2745）對於2025年出境旅遊市場抱持謹慎樂觀，過去一年已多次對於表現績優同仁進行晉升，並持續積極對外招募，期能吸引更多優秀人才加入。

2025年將加強數位行銷推廣，並在北中南參與八到九場大型旅展，多元管道促成銷售。旅遊產品為取得關鍵資源與機位，今年將持續包機與包船策略，提供消費者更多元化的選擇。

展望後市，2025年第1季整體賣況良好，營收有機會挑戰同期新高。農曆春節出國旅遊需求爆發，尤其以韓國、東南亞、長程線銷售最佳，2025年寒假、農曆新年期間訂單量已超越2024年同期。春季日本賞櫻、立山黑部雪牆皆為熱門話題，台北、高雄出發的多元行程將助力日本線銷售。

因應今年2月起華航復飛高雄熊本航線，五福推出賞櫻、溫泉鐵道之旅；針對虎航高雄直飛岡山包機，五福以早鳥優惠吸客，帶旅客暢遊日本岡山、廣島、四國地區。此外，4~6月為企業獎勵旅遊旺季，訂單量能已至今年6月。

看好東南亞旅遊成長潛力，五福旅遊從2024年9月起，以越捷航空台北直飛越南芽莊包機機位推出團體行程、機加酒套裝，另有芽莊高爾夫球客製化包團等多元選擇，延續熱絡買氣，五福將延長包機至今年10月，並已上架販售。高雄直飛富國島、高雄直飛芽莊4月起亦有包機計畫，可望挹注東南亞線營收。

受惠東南亞線營收較前年同期增長107%，韓國線、長程線營收亦成長約30%，去年12月營收5.34億元、年增36.81%，為歷年同期新高；2024全年累計營收75.64億元，相較2023全年累計營收49.8億，年增51.90％，創下歷年新高。