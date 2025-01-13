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榮剛產品優化 獲利維持高檔

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導
榮剛董事長王炯棻。記者蘇健忠／攝影
榮剛董事長王炯棻。記者蘇健忠／攝影

特殊鋼主力廠榮剛（5009）產銷順暢，尤其高毛利產品組合出貨量超過六成，獲利水準維持在高檔，為金蛇年營運奠定不敗競爭優勢。

法人指出，全球地緣政治變化影響經濟表現，榮剛充分掌握這股大趨勢，加上特殊鋼材在軍工產業扮演重要角色，結合榮剛自身技術精進，公司治理到位，營收獲利榮景維持不墜。

榮剛董事長王炯棻表示，當前在手訂單量維持在80億元的水準，每個月的接單及出貨量能都十分流暢，雖然工具鋼在去年整體出貨表現較弱，但未來工具鋼再差的機會不大。

另一方面，國際航太、能源、油氣需求暢旺，已連續多月高毛利接單產品組合占比超過六成，優異的獲利動能可望從去年延續到今年。

王炯棻指出，展望2025，航太鋼材的產能已經達到滿載，為因應未來長期需求，為公司營運帶來正面助益，榮剛已規畫新增VAR機台5台，預計今年下半年安裝，期待認證材高附加價值、高毛利及高市場價值創造的優勢，迎來後市顯著的成長機會，持續推升整體業績及獲利表現。

法人表示，榮剛在航太、能源、油氣、模具、國防等領域五路齊發，並多有斬獲。

在航空運輸方面，波音與空中巴士二大系統廠都有提高產能的計畫，尤其替換老舊機隊，提高燃油效率航太市場，獲得重要長期推力。

榮剛 航太 貨量

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