櫃買七新兵 本周報到

本周櫃買家族再添七檔新兵，包括創泓科技（7714）、裕山將於15日上櫃掛牌，新應材將於17日上櫃掛牌，以及稜研科技*、來穎、新特15日登錄興櫃，宇辰系統將於16日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達十家。

創泓科技主要是代理銷售網路資安軟硬體產品，提供企業整合性資訊安全解決方案，2023年度合併營收為11.31億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為9,212萬元，每股稅後純益（EPS）為5.75元。2024年前三季合併營收為8.30億元，稅後淨利為5,008萬元，EPS為2.67元。承銷價為86.06元。

裕山從事土壤及地下水污染調查與整治及廢棄物處理，2023年度合併營收為14.61億元，稅後淨利為9,554萬元，EPS為3.31元。去年前三季合併營收12.33億元，稅後淨利為1.00億元，EPS為3.4元。承銷價為39.6元。

新應材主要從事特用化學材料研發、生產及銷售，2023年度合併營收為23.64億元，稅後淨利為3.18億元，EPS為3.86元。2024年前三季合併營收為24.06億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為5.24億元，EPS為6.39元。承銷價為480元。

興櫃方面，稜研科技*將於15日登錄興櫃，主要產品涵蓋毫米波開發、教學、量測與模擬套件，專為推動毫米波技術創新而設計，提供涵蓋波束成形、上下變頻及教學實驗的解決方案。輔導推薦證券商為台新、元大，興櫃認購價為60元。

來穎將於15日登錄興櫃，主要從事電池模組及儲能櫃、儲能系統產品研發、製造及銷售。輔導推薦證券商為凱基、康和、台中銀，興櫃認購價為75元。

新特將於15日登錄興櫃，主要業務為驅動晶片探針介面卡、模組及技術服務之研發、設計、生產、銷售， 為半導體產業下游之專業半導體測試介面廠。輔導推薦證券商為兆豐、中國信託，興櫃認購價為150元。

宇辰系統16日將登錄興櫃，主要業務為承攬高科技產業之廠務自動化系統及電力工程之服務，從設計、規劃、施作及後續維護，提供客戶一條龍完整解決方案。輔導推薦證券商為元大、群益金鼎，興櫃認購價為70元。