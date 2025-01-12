崇友三業務 帶旺營運

電梯大廠崇友實業（4506）展望本季電梯市場「審慎樂觀」，崇友表示，將積極深化新梯、汰舊換新、維修保養三大業務之接單策略，擴大台灣中、高端電梯市場占有率，積極搶市。

崇友指出，憑藉旗下新梯研發技術與量產品質、高妥善率電梯運行、及即時專業維修保養服務等面向，深獲客戶、一般民眾高度肯定與信賴，並不斷突破和提升自有電梯品牌的研發技術實力，完成超高速電梯產品開，隨現今台灣新建案客戶多採高樓層建築為主，提升崇友爭取新梯、汰舊換新等兩大業務競爭力，進一步推升目前整體在手訂單金額較去年同期持續保持高檔水準。

展望2025年第1季，崇友表示，維持審慎樂觀看法，將積極深化新梯、汰舊換新、維修保養三大業務之接單策略，同時仍持續投入新科技技術、節能環保、以及超高速電梯等差異化及創新研發技術，擴大台灣中高端電梯市場佔有率，有助於提升集團整體品牌、產品價值及知名度，創造未來營運良好成長動能。

崇友2024年12月營收5.02億元，年增6.46％；2024年全年營收54.87億元，年增4.17％，創下歷史新高。崇友指出，受惠新梯、汰舊換新訂單出貨完工認列進度保持暢旺，以及維修保養業務服務台數穩定增加，挹注去年業績來到高點。

崇友第4季營收達15.83億元，季增23.43％，創下歷年單季新高。崇友表示，主要受惠建商加速建案完工進度，推升崇友旗下新梯業務訂單出貨完工表現，加上崇友仍積極開拓逾25年以上老舊電梯更換業務，確保民眾電梯搭乘安全、以及電梯檢修零件供應不受停產風險，挹注第4季新梯、汰舊換新業務營收佔比分別達49.3％、9.9％表現，有助於持續創造新梯、汰舊換新業務接單表現保持良好成長動能。