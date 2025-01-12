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創櫃板plus挺中小微新創

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心（Taipei Exchange）重磅推出創櫃板plus，調整申請輔導至正式登錄創櫃板後的各階段機制，提供更多友善措施，以響應政府協助中小微企業多元振興發展計畫政策目標，強化扶植創新、新創、青年創業等創業團隊進入創櫃板。

創櫃板plus重點包含新增證券承銷商、聯合會計師事務所、會計師公會、創投公會暨私募股權公會及其所屬會員為推薦單位，並增列獲得國發基金投資或經濟部SBIR與SIIR等創新研發計畫補助，及依科學園區設置管理條例核准於科學園區內成立的科學事業者，得直接申請輔導，藉以擴大申請來源。

此外，透過簡化申請書件及延長創新創意意見書效期、開放公司得彈性選擇會計師輔導起始時間、公司登板前非強制辦理現金增資惟最近年度財務報告應經會計師查核簽證等措施，廣納輔導公司，並逐步優化登板公司體質以銜接資本市場。

創業 創櫃板 櫃買中心

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