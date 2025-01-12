欣技接單旺 獲利喊衝

工業電腦廠欣技（6160）打入機器人供應鏈，據悉，欣技旗下子公司邦頎接獲日系客戶需求，導入智慧零售AI軟體，終端應用於飯店服務機器人。

欣技也將於今年首季出貨日本智慧零售大單，有望帶動第1季業績淡季不淡，獲利增幅將會優於營收表現。

欣技去年拿下日系客戶智慧零售訂單，往年該自助服務機台專案規模約100至200台，但在客戶拉貨力道轉強下，今年訂單規模已翻倍，預計1月陸續出貨。

該日系智慧零售專案毛利率較高，儘管欣技首季受到農曆年工作日減少，往年本季業績都為淡季，但在該專案帶動下，預計首季整體獲利動能會強過營收成長，淡季不淡。

據了解，欣技近年加速衝刺AI相關技術，子公司邦頎專注自助結帳POS領域，具備軟體設計能力，日系飯店客戶提出增加語音對談等AI軟體功能需求，公司將協助開發AI加值服務，將應用在飯店服務機器人。