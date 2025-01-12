欣技接單旺 獲利喊衝
工業電腦廠欣技（6160）打入機器人供應鏈，據悉，欣技旗下子公司邦頎接獲日系客戶需求，導入智慧零售AI軟體，終端應用於飯店服務機器人。
欣技也將於今年首季出貨日本智慧零售大單，有望帶動第1季業績淡季不淡，獲利增幅將會優於營收表現。
欣技去年拿下日系客戶智慧零售訂單，往年該自助服務機台專案規模約100至200台，但在客戶拉貨力道轉強下，今年訂單規模已翻倍，預計1月陸續出貨。
該日系智慧零售專案毛利率較高，儘管欣技首季受到農曆年工作日減少，往年本季業績都為淡季，但在該專案帶動下，預計首季整體獲利動能會強過營收成長，淡季不淡。
據了解，欣技近年加速衝刺AI相關技術，子公司邦頎專注自助結帳POS領域，具備軟體設計能力，日系飯店客戶提出增加語音對談等AI軟體功能需求，公司將協助開發AI加值服務，將應用在飯店服務機器人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言