朋億、銳澤接單紅不讓
半導體業者擴產動能強勁，推升化學及氣體等廠務工程廠朋億*（6613）及其子公司銳澤接單紅不讓，今年營運看俏。
受惠於半導體相關客戶高潔淨度化學品供應與分裝系統設備訂單提前出貨認列，加上新加坡、中國大陸地區大型訂單等貢獻，朋億*去年繳出12月單月、第4季單季，以及全年度合併營收同創新高的好成績。朋億去年營收首度站上百億元大關、達103.82億元，年增13.6%。
朋億*看好晶圓廠與封測廠擴廠熱潮，深化亞洲區業務布局，台灣、中國大陸訂單規模穩步擴大，並於馬來西亞地區設立子公司，同時整合集團資源搶灘日本業務合作契機，可望帶動未來營運成長。
銳澤是高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠，去年合併營收19.51億元，為歷史次高，年增9.6％。銳澤強調，已先後設立日本、新加坡子公司，並積極招募當地專業團隊，擴大爭取業務，有助擴張海外市場業務版圖，逐步展現未來營運動能。
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