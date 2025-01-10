中信造船2024年營收年增12% 龍德增2%
國內三家造船廠昨（10）日公布12月營收，隨著國艦國造訂單工程推進，龍德造船（6753）和中信造船均創單月新高，前者12月營收為7.42億元、年增72.7% ，後者為9.89億元、年增43.4%。市場看好業界今年營運表現。
龍德造船表示，上個月營收除軍艦工程進度順利的同時，維修案件及銷售備品料件增加，進而帶動營收較去年同期成長。累計去年全年營收達51.19億元，年增2.6%。
中信造船累計去年全年營收達48.3億元，年增12.1%。
台船12月營收9.94億元、年減29.3%；累計去年全年營收144.94 億元、年減32.5%。
展望今年，法人指出，目前三家造船廠訂單滿握，營運前景看好。
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