寶雅營收／12月衝上歷史新高 全年再締新猷

寶雅（5904）10日公告12月合併營收22億元，月增15.5%、年增11.1%，創下單月歷史新高，第4季營收60.02億元，年增6.5%，創下同期新高、單季歷史次高。累計全年營收236億元，年增7%，創下歷史新高，已連續三年改寫營收新高紀錄。截至12月底為止，全台共有420間寶雅。展望2025年，法人估，寶雅除了持續改裝外，將再開55家新店，推升整體規模超過470店。

寶雅表示，12月業績亮眼，主要得益於新品及冬季商品的熱銷效益。展望未來，寶雅將持續擴大門市版圖，藉由全新的美妝與居家店型進一步提高台灣市場滲透率。同時，公司也積極優化產品組合，加速數位布局，以提升消費者的購物體驗。

在門市擴張方面，寶雅去年12月一口氣開設11家新店，集中於中南部地區，包括嘉義民族店、高雄澄清店、台南裕農店等。改裝計畫亦穩步推進，1月已有員林中正店、台南善化店等5家店重新開幕，而2月將啟動新一波改裝，共有8家門市準備進行升級，期望為顧客帶來煥然一新的購物感受。

寶雅2024年透過多元店型布局提升市場滲透率。一般店聚焦社區設點，美妝店型「Poya Beauty」則瞄準購物商場與街邊商圈發展，較大型的商圈設立「店中店」模式，藉由更大的營業面積展示居家品類，進一步拓展市場空間並提升消費者購物體驗。

新改裝的美妝店型增加美妝貨架與品牌選擇，使美妝品類占比提高5-10%，帶動業績穩步成長。未來，美妝店型將結合新店展開與改裝規模擴大，強化商品差異化。2025年，寶雅也計劃持續引進更多美妝品類，包括小紅書熱門商品以及韓國、泰國品牌，進一步提升實體店消費吸引力。