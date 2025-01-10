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榮剛營收／12月10.25億元 去年全年128.64億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

榮剛材料（5009）去(2024)年12月份自結合併營收10.25億元，累計全年自結合併營收128.64億元。

榮剛表示，目前在手訂單仍維持80億元的水準， 每個月的接單及出貨維持一定的量能，雖然工具鋼在去年整體出貨表現較弱，但未來工具鋼再差的機會不大。航太、能源、油氣需求暢旺，近幾個月高毛利接單產品組合占比超過六成，獲利動能可望從去年延續到今年。

展望2025，航太鋼材的產能已經達到滿載，為因應未來長期需求，為公司營運帶來正面助益，榮剛已規畫新增VAR機台五台，預計今年下半年安裝，期待認證材高附加價值、高毛利及高市場價值創造的優勢，迎來後市顯著的成長機會，持續推升整體業績及獲利表現。

榮剛材料 航太

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