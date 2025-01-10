捷流閥業營收／12月2.1億元、年增34.12% 第4季創同期次高
國內閥門大廠捷流閥業（4580）10日公布2024年12月合併營收2.1億元，年增34.12%；累計2024年第4季合併營收6.42億元，季增9.17%、年增21.34%，改寫歷年同期次高紀錄。
捷流閥業表示，第4季主要受惠客戶對於工業閥門產品需求穩定，訂單拉貨動能持續成長，加上旗下擁有多個生產基地，包括中國大陸蘇州廠、台灣土城一、二廠及桃園觀音鑄造廠等生產基地，有效滿足客戶訂單交期，進一步推升第4季整體營收繳出歷年同期次高表現。
展望2025年第1季，捷流閥業持續拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，並持續升級工廠自動化、智慧化效益，同時積極擴大全球業務接單量能，有助創造集團未來良好營運發展。
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