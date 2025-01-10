宜特去年營收43.46億元創歷年新高
電子驗證分析企業宜特今(10)日公布2024年12月營收報告。2024年12月合併營收約為新臺幣3.72億元，較上月減少0.36%，較去年同期增加14.6%。
累計今年1至12月營收為43.46億元，年增14.00%，創下歷年來新高紀錄，主要受 AI、先進封裝、先進製程和車用電子等領域需求成長驅動。
回顧2024年全年，宜特持續深化技術優勢，並積極投入新興領域。AI、高速運算與車用電子市場的快速發展，帶動了故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）、材料分析（MA）等業務的增長。宜特不僅在核心技術上持續精進，更在國際市場上強化品牌能見度，吸引國內外大廠的合作與訂單。
宜特本月也正式啟動APT原子探針斷層掃描儀試片製備服務。這一突破性技術為半導體材料分析提供全新解決方案，特別針對A14製程（14埃米）等超先進製程，克服異質材料整合與立體化元件結構中的分析挑戰。
隨著半導體元件尺寸縮小至奈米級與埃米級，穿透式電子顯微鏡（TEM）逐漸面臨成分分析空間解析度和濃度偵測極限的侷限，而APT的出現則為材料分析帶來全新視角。APT不受光學繞射極限限制，能在次奈米級解析度下，精確還原樣品的三維原子結構，並提供10 ppm等級的成分分析能力，成為解決半導體研發與良率控制問題的利器。
展望2025，宜特將聚焦 AI、高速運算、車用電子、太空環境測試、先進封裝與先進製程等高成長領域，強化技術創新與國際合作，持續為客戶創造價值，推動公司業績穩定成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言