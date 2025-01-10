三地能源2024年全年營收衝9.71億元創歷年新高

全方位再生能源整合服務商三地能源（6946）今日公布2024年12月合併營收7188萬元，年增11.1%，創歷年同期新高；累計2024年全年合併營收達9.71億元，年增78.8%，創歷年新高。

三地能源2024年全年營收報喜，主要受惠旗下太陽能光電業務動能強勁，2024年台南、屏東地區漁電共生太陽能光電案場上線併網，帶動2024年太陽能光電發電量達131MW（百萬瓦）、約當1.8億度電，相較2023年太陽能光電發電度數約增加1億度電，再加上旗下漁電共生案場於去年第3季投入生態養殖，均挹注三地能源2024年全年太陽能光電業務持續成長。

另一方面，三地能源持續深化旗下EV充電營運商「特爾電力」業務動能，包括特爾電力截至2024年全台站點數已達78站，其中涵蓋2024年佈建六個「超級快充旗艦站」，持續積極擴大特爾電力全台EV市場佔有率。

其次，特爾電力截至2024年會員人數達6萬人次，佔CCS電動車車主的82%，且為提高特爾電力於EV充電市場競爭力，於2024年上半年正式推出「Auto Charge隨插即充」功能，只需插入充電槍頭，系統便會聯網配置並充電，提供車主更加順暢和直覺式的操作服務，以深化會員黏著度。

展望未來營運，三地能源看好旗下太陽能光電、EV充電、電巴銷售及綠電銷售等業務保持向上成長，包括旗下「特爾電力」目標2025年全台建置達到150個站點，同時持續拓展家用充電樁結合智慧電能管理EMS系統導入建案，提供建商全方位的住家充電解決方案，以及太陽能光電業務未來規劃每年至少新增50MW發電量體，持續朝向1GW建置目標推進，建構三地能源成長元年。