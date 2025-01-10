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科技總座逃稅逾1600萬還裝窮…士林分署硬了聲請管收 恐看守所過年

精剛營收／2024年28.8億元、年增4.79% 業績持續穩定向上

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

精剛精密科技（1584）2024年12月自結合併營收2.23億元，因出貨漸恢復，12月營收回升逾前三月的水準；2024年累計合併營收28.8億元，與2023年同期相比年增4.79%。

精剛表示，長期深耕高質合金材料領域，專注於鎳、鈦合金二大產品，均具有優異的耐高溫、抗腐蝕及輕量化等特性，可廣泛應用於石油、天然氣工業及國防與航太產業，產品的獨特性使公司能夠維持穩定接單供貨；儘管全球經濟前景目前仍受到通貨膨脹、利率政策變動及地緣政治衝突等因素影響，精剛在業務方向適時調整，持續開發新客戶拓展版圖。同時，積極掌握利潤條件，確保在穩定獲利的基礎上維持競爭力。

展望2025年，精剛為滿足全球穩健成長的市場產品需求，持續不斷拓增產能、增加產量，並滿足不同客戶需求，並致力於打造「台灣製造」及「台灣唯一」的核心競爭優勢，力求站穩鎳基及鈦基合金高階金屬應用市場地位。隨著鈦熔煉廠建置完成並正式生產，未來營運動能表現可期。

營收 石油

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