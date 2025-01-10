邑昇營收／2024年9.86億元 轉投資子公司切入都更

邑昇實業（5291）（以下簡稱"邑昇"）今日公告2024年12月合併營收0.82億元，月增加6.98%、年增加22.16%，累計全年合併營收為9.86億元，年增4.31%，除PCB事業既有事業，邑昇提到亦積極展開集團多角化布局，2021年轉投資成立子公司邑城建設，並於2023年擴大營運，主要經營危老、都更重建案開發。

邑昇提到，2024年整體表現維持穩定，PCB事業出貨受到AI應用落地時程遞延，各工控/工業電腦及網通廠對下一代開發計畫持觀望態度，然而邑昇持續擴大布局其他高階領域，其中又以低軌衛星（LEO）最為積極。

邑昇提到，2024年3月首度參加北美Satellite太空衛星展，11月下旬參加歐洲Space Tech展，主要針對航太地面通訊設備、射頻及毫米波產品、陣列天線等應用，展現邑昇在PCB領域耕耘超過30年之高難度製程專業技術，並藉由與國際領先企業交流，加快全球市場布局計畫，今年亦積極規劃取得更嚴格之太空標準認證，以及各國際大廠供應鏈資格，提供在低氣體釋放、抗輻射與高可靠性要求下完整解決方案。

邑昇提到，在電動輔助自行車（e-bike）領域，邑昇以自有品牌「DOSUN」打造具有台灣精品特色的小而美產品，專注於MIT的高品質形象，目前銷售策略以台灣國內市場為主，並積極尋求進軍海外市場機會，而主打居家日常採買與親子接送等都市運輸需求之新款e-bike【Lily】則將於農曆年後正式開賣上市；同時，邑昇也將延續年度新款政策，承諾每年推出至少一款創新產品，新款車型將於3月的台北國際自行車展首次亮相。此外，邑昇今年計劃推出具備前後方向燈功能之LED自行車燈新產品，預計將結合自家e-bike車款，進一步提升行車安全性，並帶來更安心的騎行體驗。

邑昇提到，除了既有事業群外，邑昇亦積極展開集團多角化布局，2021年轉投資成立子公司邑城建設，並於2023年擴大營運，主要經營危老、都更重建案開發，現階段以雙北與桃園一帶為主，首座建案「邑城仰睦」位於新北三重區、台北橋商圈一帶，距捷運站350公尺，鄰近文教區與公園綠地，生活機能完善便利，基地面積289坪，規劃地上13層、地下4層電梯大樓，並委由國家建築金獎雙冠王億東營造及台灣代銷第一品牌海悅國際集團，接待中心已於2024年12月中旬落成並開始銷售，預計在2027年完工交屋。

邑昇提到，而為耕耘三重在地社區發展、關懷弱勢，落實企業社會責任與ESG，日前邑昇實業與子公司邑城建設聯合峻勝建設，於「邑城仰睦」建案附近鎮安宮發起義剪及物資捐贈活動，邀請15位理髮師為弱勢族群提供免費理髮服務，並合計贈送包含食品與日常用品等共100份的愛心物資，幫助低收入戶等弱勢家庭解決生活所需。

邑昇提到，未來邑昇將積極擴大事業版圖，在既有高難度特殊製程利基型PCB穩健基礎上，持續突破開創更多元營運成長動能，而龜山二期廠已如預訂計劃興建，並投入資本支出於設備及自動化的提升，並以高品質、高技術含量之各項產品與事業布局，以期營運動能穩健向上走揚。