五福營收／2024年75.64億元 創下歷年新高

五福旅行社（2745）受惠東南亞線營收較去年同期增長107%，韓國線、長程線營收亦成長約30%，12月營收5.34億元、年增36.81％，為歷年同期新高；2024全年累計營收75.64億元，相較2023全年累計營收49.8億，年增51.90％，創下歷年新高。

展望後市，2025年Q1整體賣況良好，營收有機會挑戰同期新高。農曆春節出國旅遊需求爆發，尤其以韓國、東南亞、長程線銷售最佳，2025年寒假、農曆新年期間訂單量已超越2024年同期。春季日本賞櫻、立山黑部雪牆皆為熱門話題，台北、高雄出發的多元行程將助力日本線銷售。

因應今年2月起華航（2610）復飛高雄熊本航線，五福推出賞櫻、溫泉鐵道之旅；針對虎航高雄直飛岡山包機，五福以早鳥優惠吸客，帶旅客暢遊日本岡山、廣島、四國地區。此外，4~6月為企業獎勵旅遊旺季，訂單量能已至今年6月。

看好東南亞旅遊成長潛力，五福旅遊從2024年9月起，以越捷航空台北直飛越南芽莊包機機位推出團體行程、機加酒套裝，另有芽莊高爾夫球客製化包團等多元選擇，延續熱絡買氣，五福將延長包機至今年10月，並已上架販售。高雄直飛富國島、高雄直飛芽莊4月起亦有包機計畫，可望挹注東南亞線營收。

越南峴港航線，五福已開賣3~8月團體行程，提早布局清明連假、端午連假商機。日本線方面，五福指出，日本賞櫻旺季期間雖然飯店、車資、機票價格上漲，但受惠日圓匯率下降等因素，五福的日本賞櫻團費相較 2024 年大致持平，並未大幅漲價，讓民眾能以實惠價格前往日本各地區賞櫻，佐賀春追櫻浪漫 5 日 29,900 元起，櫻雪東京遊迪士尼 5 日 39,900 元起。

五福旅遊表示，對於2025年出境旅遊市場抱持謹慎樂觀，過去一年已多次對於表現績優同仁進行晉升，並持續積極對外招募，期能吸引更多優秀人才加入。2025年將加強數位行銷推廣，並在北中南參與8~9場大型旅展，多元管道促成銷售。旅遊產品為取得關鍵資源與機位，今年將持續包機與包船策略，提供消費者更多元化的選擇。