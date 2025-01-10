櫃買中心溫馨彙整重要制度 發布2025年上櫃公司小叮嚀

櫃買中心（Taipei Exchange）為服務櫃買家族，特別編製「2025年上櫃公司小叮嚀」簡報，溫馨提醒上櫃公司今年度應注意的各項重要制度，協助上櫃公司快速掌握各項規定，以利提早蒐集相關資料妥善因應，櫃買中心將持續提供優質的服務，攜手上櫃公司邁步向前。

櫃買中心說明，配合金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」及「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」政策，持續協助上櫃公司關注及實現永續發展之議題，「2025年櫃買小叮嚀」四大主題重點內容包含：

一、精進永續資訊揭露

1. 自2025年1月1日起，上櫃公司應將永續資訊的管理納入內部控制制度，並列入2025年度稽核計畫之稽核項目。

2. 全體上櫃公司自2025年起應於8月底前編製申報前一年度之永續報告書。另依照上市櫃公司永續發展路徑圖之規畫，分階段完成溫室氣體盤查及確信資訊揭露：

a. 鋼鐵工業、水泥工業及2024年度終了實收資本額100億元以上公司：自2025年起，揭露前一年度合併報告母子公司盤查資訊、減碳目標、策略及具體行動計畫；另應持續完成母公司盤查資訊確信。

b.2024年度終了資本額50-100億元公司：自2025年起，揭露前一年度母公司個體盤查資訊。

二、提升資訊透明度及基層員工薪酬

1. 因應證券交易法第14條第6項修訂，上櫃公司應於2025年股東會完成章程修正，訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。

2. 自2025年起，須於法令規定的年度財務報告公告期限前，一併辦理關係企業三書表的公告申報。

3. 全體上櫃公司自2025年起每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。

4. 提升企業價值計畫

2025年度（第12屆）公司治理評鑑新增「制定提升企業價值具體措施，且提報董事會，並將相關資訊揭露於公開資訊觀測站『提升企業價值計畫專區』」指標，鼓勵上櫃公司參考「上市上櫃公司治理實務守則」的提升企業價值計畫參考範例訂定並揭露自身之具體措施，使投資人了解公司現況、未來規劃及長期價值，提升資訊透明度。

三、強化董事會職能

1. 全體上櫃公司自2025年起每年應於3月底前申報審計委員會及薪資報酬委員會績效評估結果。

2. 為推動董事會成員多元化，2025年起上櫃公司任一性別董事席次未達三分之一，應於股東會年報敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施；另為深化企業治理文化，自2024年起依董事任期屆滿期間，持續推動上櫃公司不同性別董事不得少於1人、獨立董事人數不得少於董事席次三分之一、獨立董事半數以上連續任期不得超過三屆等措施。

四、接軌IFRS永續揭露準則

考量實收資本額100億元以上（第一階段）上市上櫃公司2025年度應開始著手IFRS永續揭露準則導入計畫「設計與執行」階段，為使公司能順利進行，櫃買中心於「接軌IFRS永續揭露準則專區」之「專屬路徑圖」及「模擬路徑圖」，新增接軌前每一年度應執行導入計畫重要產出項目及完成時程，提醒相關企業儘早規劃因應。另外，接軌專區亦持續提供永續資訊一站式整合服務及相關資源協助，包括彙整最新法規、實務指引及範例、重要問答集及宣導會活動相關影音等資訊。

櫃買中心成立迄今已30周年，30而立後，將大步向前開啟新的里程，在國際永續發展趨勢下，櫃買中心持續提供上櫃公司豐富且多元的各項服務，協助企業在面對各項新制度時能及早準備，與企業共同推進永續發展的腳步，並持續扶植台灣的優質中小企業進入櫃買市場，一起共創美好的未來。

這次「2025年上櫃公司小叮嚀」簡報已置於「上櫃公司入口網」（https://portal.tpex.org.tw/inquiry/home）之「上櫃公司業務資訊管理」，點選「教育宣導」項下的「年度重要資訊揭露法規彙總」查詢。