寶雅營收／12月22億元、年增11.1% 將持續展店提高台灣滲透率

寶雅（5904）10日公布去年12月合併營收達22億元，年增11.1%。去年累計合併營收達236億元，年增7%。

寶雅表示，12月主要受惠新品及冬季商品效益，寶雅國際將持續展店，藉由新美妝及居家店型，提高台灣滲透率；同時藉由產品組合優化以及加速數位布局，提升消費者體驗。

寶雅先前表示，集團持續展店加上同店持穩，以及持續導入改裝店的效益，使今年營運保持成長態勢，未來將持續藉由三種不同店型展店，截至12月底為止，全國共有420間寶雅。

寶雅指出，將把重點放在發展自有品牌，目前自有品牌占總銷售額約2.4%，已陸續推出零食、自訂款髮箍、免洗商品、織品等各項產品，未來將推出更多自有的生活必需品，以提升品牌價值。

在物流方面，彰化物流中心於今年第3季開始試營運，並在近期正式啟用，占地約7,000坪，主要支援中南部的現有門市。寶雅表示，為助攻全台商品的配送效率，積極布局物流中心。此外，寶雅目前還有桃園、高雄兩個據點，其中桃園物流中心目前可支應246家門市，高雄物流中心則可支應243家門市。