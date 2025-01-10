群聯營收／12月45.21億元、月增近5% 創同期第三高

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299）10日公布2024年12月份營運結果，合併營收為45.21億元，月成長近5%，單月營收創歷史同期第三高；全年度營收累計至12月份達589.36億元，年成長22%，為歷史第三高。

群聯指出，2024年累計截至12月，控制晶片的累計總出貨量年增幅達24%，而整體NAND儲存位元數的累計出貨量年成長率（Bit Growth Rate）則達11%，刷新歷史同期新高，這反映出各種NAND儲存應用對高容量儲存模組產品的需求持續維持增長趨勢。

執行長潘健成表示，2024年雖然面臨全球消費市場疲軟的挑戰，但群聯憑藉堅強的技術實力與多元的產品布局，依舊在業界繳出亮眼成績，公司的儲存解決方案在各大應用領域持續受到市場肯定，展現出群聯的靈活應對能力與市場競爭力。

潘健成進一步說，展望2025年，群聯在美國消費性電子展（CES）推出全系列PCIe 5.0 SSD儲存方案，這些創新尖端儲存方案將助力公司進一步擴大在PC OEM、伺服器、電競及AI領域的市佔率。

此外，群聯的地端AI模型微調方案aiDAPTIV+，與NVIDIA創辦人黃仁勳於CES演講中提及的地端推論 （Inference）機器設備策略相呼應，將為AI應用的地端模型微調訓練（Fine-tuning）以及推論帶來更廣泛的應用場景，群聯將持續推動地端AI技術進入各行各業，助力產業升級，實現AI數位轉型的更多可能性。