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樺漢小金雞樺緯物聯登錄興櫃 喜迎蜜月行情

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

樺漢集團（6414）旗下小金雞樺緯物聯（7455）10日登錄興櫃，券商認購價75元， 早盤以80元開高後一度衝達97.5元，以認購價計算， 漲幅達30%，順利拉開蜜月行情。

樺緯物聯主要從事物聯網應用，設計研發、製造及行銷智慧家庭相關產品，以及遊戲直播設備、多媒體產品等消費性電子產品的設計、製造及行銷；深耕物聯網（IoT）、智能家庭、智慧大樓等，並在近年提出完整的能源管理及環境監控與自動化解決方案等的產品與服務。

樺緯物聯原名海峽數碼，2003年成立，工業電腦廠樺漢在2016年分階段取得股權，強化對物聯網及智慧家庭領域的布局，成為樺漢旗下第10家子公司；同年度公司名稱變更為樺緯物聯。

樺緯物聯2023年營收9.61億元， 稅後純益1.13億元，每股純益5.03元；自結2024年前11月營收7.17億元，毛利率26.64%，稅後純益1.04億元，每股純益4.53元。

樺緯物聯10日登錄興櫃，早盤以80元開出後一度拉升至97.5元，展開蜜月行情。

樺漢 物聯網

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