網家私募 每股40元

網路家庭（8044）昨（9）日公告私募普通股價格為每股40元，發行6,169萬4,120股，總金額24億6,776.4萬元，以昨天收盤價41.5元計算，折價約3.6%。

根據先前公告，本次私募普通股唯一應募人為統一，並在去年12月19日股東臨時會通過。完成交易後，統一將持有網家30％股權、成為最大單一法人股東，將取得兩席董事。

網家指出，參考價格是以兩種基準計算價格較高者定之，第一是定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價，簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；第二是定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

根據第一種方式計算，擇定採前五個營業日普通股收盤均價43.58元，與第二種定價日前30個營業日普通股收盤均價49.22元計算，以兩者較高者49.22元為參考價格。經綜合考量，訂定40元為實際私募價格，未低於參考價格之八成，符合股東會決議之定價原則。

網家董事長詹宏志先前表示，私募計畫是因應電商產業競爭環境的新變局，有必要充實營運資金，統一在台灣耕耘多年，獲得統一挹注後，能讓網家未來穩定發展。他並強調，雙方未來將共治，會有什麼火花「要等碰到了才知道」。

統一加入對網家如及時雨，至2024年第3季底，網家因完成聯貸取得現金，帳面上現金與約當現金45.4億元，但銀行貸款、要應付每年的倉儲租金與折舊攤提，加上連續虧損七季，如果不能調整出更好營運模式，帶動正向營收與獲利，會有很大壓力。