瓦城2024年營收年增6% 漢來美食年增20%

餐飲股瓦城（2729）、漢來美食、揚秦、王座昨（9）日公告營收，去年12月營收皆創同期新高，且年營收來到歷史新高。其中，揚秦營收連續六年創歷史新高，漢來美食連續二年締造歷史新猷。

展望後市，餐飲業者表示，年底向來為民眾總結年度成果及開展新年度的歡慶期，從旅遊消費、耶誕跨年，活動一路要熱絡到農曆年節，餐飲市況看好。

瓦城公告，去年12月營收5.06億元，較去年同期成長2.74%，創歷史同期新高；全年累計營收更首度突破60億元，達60.76億元，年增6.16%，同締歷史新猷。瓦城表示，12月營收成長主要受惠於年底節慶聚餐旺季及旗下品牌樂子the Diner首次進駐桃園展店，吸引當地民眾踴躍嘗鮮。此外，集團年菜外帶銷量持續成長，推動年末營收表現再創高峰。隨農曆年節旺季接續來臨，有望延續熱度，為2025年奠定穩健成長的基礎。

漢來美食公告，去年12月營收5.74億元，月增17.62%、年增14.53%，創同期新高，累計全年營收為59.3億元，年增20.56%。漢來美食12月業績飆升主要原因來自宴會廳年底的宴席聚餐。漢來美食旗下的三個宴會廳，今年企業尾牙訂席量大幅提升，儘管因應人力與食材上漲，價格有些調整，平均漲幅達10-25%，但絲毫不影響宴會廳包廂的搶手程度。