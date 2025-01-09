全家2024年營收攻頂 衝破千億

全家（5903）昨（9）日公告去年12月營收88億元，年增2.9%，創同期新高，累計去年全年營收來到1,051.04億元，年增5.52%，首度晉升年營業千億企業。

全家截至去年底，總店舖數達4,316店，去年淨增加82店。展望1月營運，全家表示，掌握將進入農曆年前的節令商機，應景開運福袋、過年開運鮮食陸續推出，年菜預購與走春禮盒亦進入銷售高峰期，皆可持續挹注業績。

綜觀全家12月營運表現，店數持續成長，加上掌握溫降、耶誕跨年聚會商機，推出多元溫暖商組及販促活動，帶動泛鮮食業績持續成長；同時，因應今年農曆年節較早，企業禮盒採購需求提前湧現，業績近翻倍；數位渠道「全家行動購」接續推出雙12促銷活動、年節應景商品，輔以App生鮮平台「食食購」溫暖型火鍋商品、Fami煮煮聯名新品，帶動一般商品線上線下業績同步向上，使整體業績穩定成長。

進入2025年以來，冷氣團一波波，全家泛鮮食瞄準溫降商機，以「咀嚼系熱飲」、「加熱型鮮食」推出多元商品，其中咀嚼系熱飲的「燒燒仙草」為台灣人喜好的傳統飲品，並添加經典配料增添咀嚼感，帶動私品茶業績成長超過二成；加熱型鮮食推出濃郁口味的日式、西式加熱型飯卷，帶動相關業績大幅成長超過三成；鮮食品牌「金飯糰」招牌日式烤飯糰系列，以獨特炭火燒烤技術推出數款現烤口感特色新品，促動飯糰業績成長近一成。

新型態熟食區則因應耶誕、跨年聚會需求，SOHOT炎選推出便利商店首見、可任意搭配口味的「炸雞桶」，助攻炸烤物商組衝出業績成長近三成佳績。

數位渠道亦呈成長態勢，全家掌握年末聚會商機，App生鮮平台「食食購」推出火鍋湯底、鍋物周邊及生鮮商組，Fami煮煮下廚懶人包系列獨家與知名節目「型男大主廚」推出聯名料理，帶動相關業績上揚超過二成；「全家行動購」年菜銷售漸升溫，並推出多項年節應景商品、居家掃除用品，整體業績向上。