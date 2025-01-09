三鼎生技營收／受惠外泌體隱形眼鏡帶動 12月暴增32倍

興櫃生技股三鼎生技（6808）受惠含外泌體的隱形眼鏡大量出貨至中國大陸市場影響，9日公布2024年12月營收1.07億元，較11月大增2.5倍、與去年同期比更暴增31.76倍；三鼎生技2024年全年營收2.66億元，較去年大增11.87倍。由於公司布局多年產品今年起陸續開花結果，據了解，三鼎生技已規劃今年上半年申請由興櫃轉為上櫃。

三鼎生技是臺北醫學大學衍生的高階生物技術公司，擁有完整的生醫器材及生物性3D列印系統，並成功發展出成人外泌體隱形眼鏡、兒童角膜塑型外泌體隱形眼鏡、及隱形牙套等產品。此外，三鼎生技也在2024年12月宣布，自主開發的「骨形者」骨替代物獲得泰國食品藥品管理局（Thai FDA）核准，將可進軍泰國市場。

法人透露，三鼎生技的成人外泌體隱形眼鏡自去年11月已出貨7,080盒、12月起出貨量更將倍增，除了中國大陸市場之外，境外銷售管道與範圍也持續擴散至更多市場，保守估計光是中國大陸每月出貨量5萬盒，一年60萬盒計算，加上有藥水版本產品，成人外泌體隱形眼鏡在中國大陸市場2025年可貢獻4.86億元。

此外，三鼎生技在兒童角膜塑型的外泌體隱形眼鏡，中國大陸客戶也表達更高的興趣，若正式出貨，首年業績也可達上億元，毛利率比成人外泌體隱形眼鏡更高。

除了大陸市場之外，三鼎生技的成人外泌體隱形眼鏡針對美國市場也正積極展開布局，法人估計2025年3月後可開始出貨，年銷售量可達數萬套；另外針對隱形牙套部份，法人也預估最快3月可找到美國合作夥伴。