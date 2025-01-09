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稜研科技 強攻毫米波

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

毫米波跨界創新解決方案提供者稜研科技（7812）昨（9）日舉行興櫃前法說會，董事長張書維表示，毫米波商用化是未來通訊核心驅動力，除已用於行動通訊、衛星、車用、國防，未來要拓展至自動駕駛、智慧醫療、智慧工廠等應用場域，今年重點客戶完成驗證小量出貨，明年可望陸續發酵。

稜研將於15日以每股60元登錄興櫃。稜研創立於2014年，80名員工中有50%是研發團隊，資本額15億元，已有逾94項全球專利，以自有品牌「TMYTEK」行銷全球。根據公開說明書，張書維持股3.72%，共同創辦人林決仁持股2.93%，英業達持股4.76%，光聖持股8.66%，上微創新持股4.75%，蔚維科技持股11.66%。

稜研2023年營收10.3億元，毛利率約71.5%，稅後淨損1.14億元，每股淨損3元。2024年營收1.43億元，年增38.8%，儀器設備貢獻營收近九成，相控陣列天線模組提升至10%，預估2025年天線模組貢獻將提升至三成，行動通訊、衛星通訊、車用與國防領域的應用將放量，車門障礙物偵測雷達去年出樣，2026年量產，國防應用方面打造主動電子掃描陣列（AESA）雷達，適用於無人機、無人船與艦艇。

張書維表示，稜研主要產品毫米波相控陣列天線、前端射頻模組、測試儀器及系統整合的軟、硬體解決方案及測試儀器設備，應用涵蓋5G／B5G行動通訊、衛星通訊、車用雷達及太空國防等領域，目前客戶遍及全球35個國家。

營收 行動通訊

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