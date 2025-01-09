鈊象去年12月每股賺3.78元

遊戲股王鈊象（3293）昨（9）日公告自結去年12月稅前盈餘10.68億元，稅前獲利金額創新高，惟因去年配發10元股票股利，導致股本膨脹一倍，單月每股稅前盈餘為3.78元，較2023年同期每股稅前盈餘衰退。

鈊象去年12月營收17.1億元，創新高，月增2.3%，年增29.1%；去年營收185.12億元，改寫新猷，年增30.6%。

法人認為，隨著農曆年旺季將至，估計鈊象今年業績仍有望持續走升，加上海外線上博弈執照將陸續到手，市場版圖將進一步擴大，有助於整體營收規模成長。

展望未來，鈊象目前正在積極申請英國線上博弈執照，預估今年有望到手，藉此擴大歐洲市場布局，添增營運新動能，今年營運在其他海外市場穩健成長下，整體業績仍將遠優於去年。