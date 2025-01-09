錸德旗下 來穎1月15日登興櫃

錸德集團轉型能源產業成效顯著，旗下錸寶子公司來穎科技（7816）昨（9）日召開興櫃前業績說明會，來穎預計元月15日登錄興櫃交易。來穎2024年上半年每股純益1.3元，下半年比上半年好，2025年每股純益目標挑戰成長雙位數百分比。

來穎成立五年，從小功率電池模組起步，拓展至大型儲能貨櫃組裝及後續運營維護，伴隨儲能產業一起進入高速成長期，營運動能將呈現爆發力。

來穎財務長周雨蕾表示，根據公開說明書目標參考價為75元，但市場上類似同業每股價格落在200元左右。來穎近年營收及營運狀況均呈正向發展，根據接單狀況，估今年出貨量有望翻倍。

周雨蕾指出，2025年消費型電子產品估持平表現，儲能出貨量估翻倍成長。據此預估2025年營收相較2024年成長15%至20%。

來穎執行長葉承恩表示，去年營收占比儲能與UPS（不斷電系統）各占15%，工控/醫療/輕型載具/消費性電子等合計占70%。今年預期儲能及UPS合計可能超越其他產品。他指出，來穎2019年成立，專注中大型儲能市場開發，取得半導體用UPS電池模組訂單，同時跨入小功率電池模組業務，並於2023年出貨儲能貨櫃。

錸德集團進入能源市場近20年，從薄膜太陽能模組研發到矽太陽能模組製造與系統安裝，並投資厚聚能源，至今已有70MW（百萬瓦）的太陽能電廠營運中。