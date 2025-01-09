旺矽去年12月業績創高

半導體測試介面暨設備廠旺矽（6223）昨（9）日公告去年12月營收首度突破10億元大關、達10.52億元，創新高，月增7.4%，年增26.1%；2024全年營收101.72億元，改寫新猷，年增24.85%。

旺矽不僅去年12月、2024全年營收創新高，去年第4季營收同步攻頂，單季營收為30.02億元，季增一成、年增36.7%。旺矽表示，上季表現亮眼，主要受惠於客戶對AI高效能晶片強勁需求。

旺矽看好，今年旗下三大產品線都將成長，加上擴充30%探針產能的擴產效益發酵，展望正向。法人預期，旺矽今年營運有望持續攻高。

旺矽為全球知名探針卡大廠，也是台灣唯一同時出貨挑揀和測試機台的廠商。以探針卡類型劃分，CPC（懸臂式探針卡）主要應用在驅動IC、邏輯IC、利基型記憶體等，最大客戶為台系驅動IC封測廠。VPC（垂直探針卡）則用於高階製程，應用別包括AP、GPU、RF等，客戶囊括台系IC設計、美系處理器大廠。

旺矽指出，現階段歐美雲端資料中心業者正積極建立自家的AI訓練晶片，以多家市調公司的數據來看，AI需求只是開始，未來會持續多年，目前研調界對AI市場規模成長率預估，年複合成長率多在30%至40%以上。

旺矽強調，該公司長期於探針卡領域研發深耕，不僅與許多國際客戶密切合作，穩定可靠的品質技術、即時的在地化服務，吸引許多新客戶前來洽談合作。

面對客戶龐大的晶片測試需求，旺矽去年新增產能已全數投入生產，2025年規劃增加三成探針產能，正向看待新增產能能更深化與國際客戶在未來各個應用類別的高度合作。

旺矽除了提供晶片量產端的測試方案外，於半導體工程用測試機台領域亦在國際上享有一席之地。