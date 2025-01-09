聯亞題材熱 大摩升評

摩根士丹利（大摩）於最新報告中指出，聯亞（3081）的矽光子800G/1.6T收發器，在2025年至2026年的出貨潛力高於預期，因此看好其後續發展，將評等從「劣於大盤」升至「中立」，目標價從200元大升至370元。

根據研調機構Yole預測，矽光子模組市場的年複合成長（CAGR）率，將從2023年的9,500萬美元成長至2029年的8.63億美元，成長率達45%。

大摩台灣區研究部主管施曉娟指出，根據調查顯示，聯亞矽光子產品由於去年第4季，因下游外包夥伴的生產瑕疵問題導致出貨不足，將延遲至今年第1季出貨，因此預期出貨強度將強勁，對總營收的貢獻可能高於50%。

展望2025年全年，施曉娟表示，根據目前的訂單顯示，聯亞整體矽光子出貨量至少可較去年同期成長三倍，其中包括2025年新的美國ISP客戶，以及正在進行的1.6T規格升級產品。

此外，施曉娟預期，矽光子的成長力道將在2026年更進一步，與今年相比增加50%，占聯亞總營收達72%，相較於去年的44%有顯著的提升。

施曉娟表示，與預測相比，聯亞的客戶擴張加上利潤改善速度高於預期。然而，AI情緒降溫是主要的下行風險：如果AI情緒降溫早於預期，可能會削弱聯亞的AI相關業務發展。

展望2025年，Telecom受中國大陸需求影響，預期營收表現持穩；資料中心高速網路傳輸需求興起，帶動矽光子技術製造的光收發模組出貨成長，預期矽光子CW LD營收成長幅度可望達到100%以上，成為營收成長主要動能。

聯亞近日股價強勁，遭證交所列入處置，昨（9）日股價以377.5元開出，盤中最高一度拉升至384.5元，後續漲幅稍有收斂，終場收在380.5元，上漲8元，漲幅2.15%。