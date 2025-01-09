萬達寵物營收／12月為2.65億元 創歷史新高

萬達寵物（6968）9日公布去年12月合併營收為2.65億元，年增15.8%，創歷史新高；去年累計營收為28.77億元，年增13.1%。

萬達寵物執行長李俊廣先前表示，公司將以每年新增20間以上門市的速度穩步推進，朝展店數達250間的目標邁進。同時，萬達計劃於未來數年內建置總倉，降低物流與人力成本，進一步挹注業績成長。

萬達寵物指出，隨著氣溫下降，寵物相關需求顯著提升，公司對今年1月業績成長抱持高度樂觀，尤其是農曆新年期間，業績通常能再增長超過10%。

此外，萬達寵物具有相當完備的寵物資料庫與強勁的分析能力，未來期望與獸醫、保險等寵物生態鏈展開合作，進一步拓展業務範圍。

截至去年12月，萬達寵物擁有126間門市，無論在展店數量或營收表現上，均穩居市場龍頭。李俊廣指出，計劃持續以每年新增20間以上門市的速度擴展，並強化二、三線城市的布局，在全台各地建立商業聚落，選擇集客能力強的區域布局，像跟緊統一、全聯等大型集團展店步伐。