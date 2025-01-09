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來穎擬1/15登興櫃 看好儲能產業高速成長

中央社／ 台中9日電

錸德集團轉型能源產業，旗下錸寶科技子公司來穎預計1月15日登錄興櫃，來穎專注中大型儲能市場開發，取得半導體用UPS電池模組訂單，執行長葉丞恩表示，AI軍備賽啟動能源大戰，看好儲能產業進入高速成長期。

錸德集團轉型能源產業，旗下錸寶科技子公司來穎今天召開興櫃前業績說明會，預計1月15日登錄興櫃交易。

錸德集團表示，進入能源市場已近20年，從薄膜太陽能模組研發到矽太陽能模組製造與系統安裝，並投資厚聚能源，至今已有70MW的太陽能電廠營運中，集團也意識到「儲能」是新能源的關鍵拼圖。

來穎成立於2019年，目前專注中大型儲能市場開發，取得半導體用UPS電池模組訂單，同時跨入小功率電池模組業務，並於2023年開始出貨儲能貨櫃，打造綜合性能源解決方案的生態系統，包括模組製造、櫃體組裝與系統服務。

來穎2023年營收近新台幣20億元，葉丞恩預估，隨著市場需求提升，儲能貨櫃等相關收入將大幅成長，將占總營收逾6成，成為日後營運成長主力，而儲能系統包含電池設計、建置、維運等，屬於跨領域的系統整合服務，毛利率較高，獲利能力有望進一步增強。

隨著人工智慧（AI）和電池備援電力模組（BBU）應用興起，葉丞恩表示，積極拓展在UPS和儲能系統領域的技術與市場經驗，也看好電動車、AI、機器人與無人機等應用需求逐年擴張，對於能源與儲能產品的需求將進入高速成長。

太陽能電廠 興櫃 電池模組

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