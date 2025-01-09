振宇五金營收／12月、2024年全年皆創歷史新高

振宇五金（2947）9日公告12月合併營收達1.98億元，年增長12.61%，創下單月歷史新高。2024年合併營收達21.75億元，年增10.51%，亦創下歷史新高。展望元月業績，公司表示，透過春節檔期活動以及年末翻新修繕需求，可望為營運動能帶來另一波的成長高峰。

振宇五金指出，12月營收走高主要受惠農曆新年前修繕需求帶動以及數位會員推動成效，截至目前，總會員數已突破58萬人，較去年同期成長18.71%。此外，電動工具類受惠於「租就go」工具租賃專案租轉售的創新模式，提升了工具的觸及率與轉換率，整體銷售增長18.22%。

隨著年初裝修需求的高峰來臨，振宇五金積極拓展市場，2025年的首家新門市將於1月11日於新北板橋商圈開幕，全台門市數來到86家。營運處協理董士豪表示，今年振宇五金的市場拓展重點放在北部地區，並預計2025年將新增10%的新門市據點。預估將有助於進一步強化並提升品牌在北部市場占有率，今年也將加強社區化服務並增加修繕教學課程提升50%場次，為更多消費者提供專業、便捷的服務，落實拉近人與五金的距離。

此外，振宇五金也統計了2024年全年熱銷商品。防水類產品由自有品牌「ALD矽利康」持續佔據銷售冠軍，其單品項突破千萬銷售。油漆類產品方面，整體銷量較去年增長達17.29%，其中，綠色無毒標章商品銷量首度突破一般油漆類商品，反映出市場對於綠色消費的需求逐漸增長。

振宇五金表示，未來將繼續推動自有品牌的「MIT效益」，並將透過與本地供應鏈的合作，提升產品的品質和競爭力。同時，也計畫在2025年進一步擴大綠色商品的占比。