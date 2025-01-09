聖暉去年12月、Q4及全年營收均新高 訂單能見度到2026年

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）於今日公布2024年12月合併營收36.8億元，月增18％、年增55％，續創歷年單月新高；2024年第4季合併營收達95億元，季增25％、年增43％，改寫歷年單季新高；2024年全年合併營收正式突破三百億里程碑、並達302.5億元，年增21％，創歷年新高記錄。

聖暉*營運動能強勁，受惠集團深耕多產業、多區域及多工種策略有成，包括半導體、電子零組件等產業加速推動「N+1」生產基地建置計畫，帶動下半年無塵室及機電整合工程施作進度認列轉強，尤其以台灣、東南亞地區訂單認列成長最為顯著，係聖暉* 12月、第四季及全年營收締造歷史新高之關鍵。

聖暉*憑藉豐富海外工程服務施作實績，完善布局台灣、中國、東南亞據點與在地服務供應鏈，以及集團垂直水平資源整合等利基，有效滿足多元產業客戶一站式服務需求與交期，為因應多元產業啟動新一輪資本支出投入新廠擴建計畫，以及客戶在手工程案量需求，聖暉*也致力穩步擴增集團專業人力團隊，優化生產模組化效益與施作工法，確保提供客戶綠色廠務專案品質，提高營運周轉率及縮短工程完工進度，奠定聖暉*良好市場競爭力，並創造未來中長期營運良好前景。

展望未來營運，聖暉*持積極樂觀看法。以目前在手訂單來看，整體訂單能見度已達2026年，未來將持續靈活應對各產業與多區域專案需求，保持良好營運動能，此外，聖暉*仍秉持擴大海外市場業務動能，佈局大亞洲區目標，並看好東南亞地區需求熱度延續，力求在業務版圖擴展的同時，戮力開創更多成長契機。