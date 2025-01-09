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全家營收／12月88億元 去年累計突破千億元

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

全家便利商店股份有限公司（5903）9日公布去年12月合併營收為88億元，年增2.9％；去年累計合併營收達1051億元，年增5.52％，2024全年營收突破千億元里程碑達陣。

全家指出，綜觀十二月營運表現，店數持續成長，掌握溫降、聖誕跨年聚會商機，推出多元溫暖商組及販促活動，帶動泛鮮食業績持續成長；因應今年農曆年節較早，企業禮盒採購需求提前湧現，業績近翻倍；數位渠道「全家行動購」接續推出雙12促銷活動、年節應景商品，輔以APP生鮮平台「食食購」溫暖型火鍋商品、Fami煮煮聯名新品，帶動一般商品線上線下業績同步向上，整體績效穩定成長。

本月冷氣團一波波，泛鮮食瞄準溫降商機，以「咀嚼系熱飲」、「加熱型鮮食」推出多元商品，其中咀嚼系熱飲的「燒燒仙草」為台灣人喜好的傳統飲品，並添加經典配料增添咀嚼感，帶動私品茶業績成長超過2成；加熱型鮮食推出濃郁口味的日式、西式加熱型飯卷，帶動相關業績大幅成長超過3成；鮮食品牌「金飯糰」招牌日式烤飯糰系列，以獨特炭火燒烤技術推出數款現烤口感特色新品，促動飯糰業績成長近一成。新型態熟食區則因應聖誕、跨年聚會需求，SOHOT炎選推出便利商店首見、可任意搭配口味的「炸雞桶」，助攻炸烤物商組衝出業績成長近三成佳績。

數位渠道亦呈成長態勢，掌握年末聚會商機，APP生鮮平台「食食購」推出火鍋湯底、鍋物周邊及生鮮商組，Fami煮煮下廚懶人包系列獨家與知名節目「型男大主廚」推出聯名料理，帶動相關業績上揚超過2成；「全家行動購」年菜銷售漸升溫，並推出多項年節應景商品、居家掃除用品，整體業績向上。

持續運用創新思維對應消費需求，首創於4200間店推出原店寄取「寄物+」新服務，滿足團購主、冷藏產品小賣家、臨時寄物之置物需求，將店舖化身全台最大置物櫃；看好跨境網購商機，會員APP攜手日本跨境電商「Bibian比比昂」插旗二手精品市場，推出日本二手精品代購、「全家」店舖取貨新服務，開拓跨境網購新藍海。

展望一月營運，將進入農曆年前的節令商機掌握，應景開運福袋、過年開運鮮食陸續推出，年菜預購與走春禮盒亦進入銷售高峰期，皆可持續挹注業績。

截至113年12月31日止，全家便利商店總店舖數達4316店。

全家便利商店 營收

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