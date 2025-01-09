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首檔上櫃美元加掛 ETF 1月10日掛牌交易

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心ETF市場再創新里程碑！國內首檔可以美元於初級市場申購買回及次級市場買賣的美元加掛ETF將於1月10日在櫃買市場掛牌，該檔加掛ETF係由國泰投信發行，中文簡稱為國泰20年美債+櫃U（00687C）。為慶賀首檔外幣加掛ETF上櫃掛牌，櫃買中心將於1月10日上午9時在該中心11樓多媒體資訊功能區，舉辦國泰投信美元加掛ETF上櫃掛牌典禮。

櫃買中心表示，「國泰20年美債+櫃U」為國泰投信為其已上櫃的國泰20年美債（00687B）申請美元加掛ETF，其一交易單位為100受益權，每營業日成交價格採無漲跌幅度限制。投資人除可委託參與證券商以美元申購或買回國泰20年美債+櫃U外，亦可委託往來證券經紀商透過櫃買中心的等價成交系統、鉅額交易系統、標購交易系統、盤後定價交易系統及零股交易系統買賣國泰20年美債+櫃U，並以美元辦理給付結算；證券商亦可於證券商營業處所以議價方式進行買賣斷交易；此外，投資人可將庫存部位的國泰20年美債（00687B）及國泰20年美債+櫃U（00687C）申請互相轉換。

櫃買中心制定的外幣加掛ETF買賣機制多元且靈活，將成為投資人外幣資產配置的重要選擇。

為鼓勵投資大眾多加參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心2025年持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，除提供投資人全民開獎、首購獎(ETF)及百寶獎外，ETF獎勵活動另增加加掛ETF交易獎，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣ETF及ETN商品，欲了解相關活動辦法，投資人可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。

ETF 國泰 櫃買中心

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國泰20年美債+櫃U 10日掛牌

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