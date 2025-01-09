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詩肯營收／12月2.24億元、年減0.15% 今年持續展店

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）9日公告去年12月營收2.24億元，較去年微幅減少0.15%。詩肯表示，受惠於台灣本業農曆年前的家具汰舊換新潮加持，單月營收仍維持超過2.2億元的水準，而去年累計營收達22.88億元，年減2.8％。

詩肯表示，12月的傳統旺季拉高基期，但台灣本業營收1.54億元，仍年增14.08%，反映在央行多波打房下，剛性需求仍足以支撐家具市場維持強勁成長動能，而轉投資新加坡NOVA則因當地通膨嚴峻影響消費意願，營收僅7,035萬元，年減21.56%。

詩肯累計2024年全年營收達22.88億元，年減2.85%。詩肯表示，台灣本業全年營收15.39億元，仍有近1%的微幅成長，全年營收衰退主要仍因為受新加坡NOVA影響所致。

詩肯表示，去年上半年房市過熱後，央行祭出打房措施，在銀行端緊縮銀根下，今年交易量恐不及去年，會有主要由自住的剛性需求支撐，價格可能也會有微幅修正，但整體市場仍會維持平穩，對家具產業來說並不會是壞消息。

詩肯也說，新加坡NOVA營運在經歷去年的艱困後，今年應能觸底反彈，整體營運應能較去年進一步提升。

詩肯指出，今年規劃再創新品牌，增添營運動能，而截至去年底，全台門市為86店，而今年仍會持續展店腳步，尋找適合的商圈與店點開出新門市。

新加坡 營收

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